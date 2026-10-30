El cementerio de Huancayo abrirá en horario corrido el 1 y 2 de noviembre, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ya que se estima que acudirán unas 6 mil personas a visitar un aproximado de 20 mil nichos en la celebración de Todos Los Santos, informó el administrador del camposanto, Elvis Gómez.

Cabe mencionar que por tercera vez se realizará la Mesada Tradicional por Todos los Santos en el Cementerio General de Huancayo, en honor y respeto por las más de 20 mil almas que reposan desde los años 1870.

Programa

La conmemoración del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre se iniciará con una misa comunitaria a las 10:00 am y, a las 10:30 am continuará con el armado e inicio de la mesada tradicional.

“Hacemos extensiva la invitación abierta a las familias huancaínas para que se sumen al altar comunitario llevando flores, fotografías, ofrendas, así como los platillos favoritos que sus seres queridos disfrutaban en vida”, dijo.

Se abrirán los dos accesos en el jirón San Martín y jirón Sucre. Se permitirá el ingreso de orquestas, danzas típicas, ofrendas y más traiciones que se ven en estas fechas festivas. Si está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, ambulantes. Los colaboradores del cementerio guiarán la ubicación de tumbas, también estarán más de 30 escaleritas para la atención y apoyar en la ubicación de flores en los nichos que están en pisos elevados en los diversos pabellones.