En el hospital El Carmen, durante el año 2025 se registraron 406 nacimientos prematuros de un total de 3 143 recién nacidos vivos; mientras que en el mismo periodo del 2026, se contabilizaron 387 prematuros de un total de 3 039 recién nacidos vivos, informó la directora adjunta del nosocomio, Ángela Alvarado Vásquez.

oscilante. Las cifras comparativas muestran que la tasa de prematuridad fue de 8.87% en el 2023, 8.78% en el 2024; 7.74% en el 2025 y 7.85% en el 2026. Del total de prematuros registrados en el 2026, 262 nacieron entre las 34 y menos de 37 semanas de gestación, clasificados como prematuros tardíos. Asimismo, 48 fueron muy prematuros moderados y 20 prematuros extremos, estos últimos con menos de 28 semanas de gestación.

La jefa del servicio de Neonatología, Mary Carlos Haro señaló que algunos bebés prematuros requieren permanecer durante varios meses en los servicios de Neonatología, dependiendo de su evolución y de la necesidad de equipos y soporte especializado. “Hemos atendido prematuros de 600 y 700 gramos, quienes necesitan un seguimiento y cuidados prolongados hasta alcanzar las condiciones necesarias para continuar su desarrollo fuera del hospital”, puntualizó la especialista. En UCI neonatal tienen 12 camas, las cuales siempre están ocupadas por la alta demanda.

Como parte de las actividades conmemorativas, el Servicio de Neonatología viene desarrollando una programación especial orientada a sensibilizar a la población y reconocer la fortaleza de los bebés prematuros y sus familias. Entre las actividades se encuentran la conferencia de prensa, la III Exposición de Fotografía “Mi familia y yo”, el I Concurso de acrósticos “Tu nombre es mi inspiración”, el VI Concurso tejiendo pulpitos con amor y el I Concurso amo a los bebés prematuros.

Un total de 170 servidores laboran en Neonatología entre enfermeros, técnicos y médicos atienden a los bebés en estado crítico.