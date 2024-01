Tenía al bebé en sus brazos, cuando los policías del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado de Huancayo y la Fiscalía, la detuvieron. La abogada Fiorela Jacinta de la Cruz Saravia (38), fue denunciada por su sobrina Ruth V. (18), por quedarse con su hijo, el cual incluso tenía dos identidades en el Reniec. La joven acudió a las autoridades al saber que su tía pretendía llevarse a su hijo a Estados Unidos donde radica su pareja.

Investigan

Por el presunto delito de trata de personas, los policías aprehendieron a la abogada, quien en un primer momento afirmó que era la madre biológica.

Después, las autoridades conocieron que en marzo de 2023, Fiorela Saravia, viajó a Pichari - Cuzco, donde con engaños y la promesa de estudio convenció a la madre biológica Ruth para que le entregue a su hijo de una semana de nacido y que ya habría sido registrado en Pichari.

La madre y el bebé fueron traídos a Huancayo, pero ante los conflictos y agresiones venidos de su tía, Ruth huyó, dejando a su hijo con la abogada, quien registró al menor EOV con el nombre de YGD, al parecer con documentos falsos.

Se defiende

“Yo no me lo robé, ni me lo traje al bebé, me lo regalaron”, dijo la detenida en su defensa.

Ante los indicios de posible trata de personas, los policías de crimen organizado recuperaron al menor , que hoy tiene diez meses, y lo internaron en la Unidad de Protección Especial.