Huancayo acaba de ser reconocida como ciudad creativa de la música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esa música, sin embargo, se oye en medio de bocinas, improvisación y crecimiento desordenado, lo que muestra un contraste marcado entre la tradición por la que brilla la ciudad y la precariedad de su desarrollo como ciudad.

“Es urgente un plan de desarrollo urbano que contemple una realidad con un horizonte de por lo menos 10 años, de acá al 2031, como mínimo”, sostiene Percy Vilcahuamán, decano del Colegio de Arquitecto y especialista en Desarrollo Urbano. Vilcahuamán subraya que este documento será un diagnóstico, una foto del momento que permitirá conocer la necesidad de espacios, necesidad de vías, necesidad de transporte.

Para Fredy Arana, cuya tesis de doctorado versa sobre el crecimiento urbano de las ciudades, el planeamiento no lo es todo. “Por la forma anárquica que está creciendo la ciudad de Huancayo la planificación va a hacer poco o nada, tal vez. Porque la anarquía es más avasalladora que la propia planificación”, sostiene. Sin embargo, tampoco descarta la necesidad de un documento que rija la ciudad.

Entre los problemas álgidos al que ambos se refieren está el transporte. Calles angostas rebalsando de carros, ciclovías que sirven de estacionamiento, peatones utilizando la calzada como veredas. “Es necesario pensar en un transporte masivo”, señala Vilcahuamán, “ya no estamos en los años 60 o 70 donde había los omnibuses de un solo cuerpo que trasladaban 50 personas cómodamente sentadas sino necesitamos unidades de transportes que lleven a 500 o 600 personas”, sostiene. El profesional propone evaluar la prohibición del ingreso de vehículos al centro de la ciudad: “Tendría que quizá repensarse en el corazón de la ciudad algo más restringido para el vehículo y más acogedor para el peatón”, indica.

Arana por su parte se refiere a las ciclovías que se acaban de instalar en el centro de Huancayo. Es imposible pensar en ciclovías sin peatonalizar las calles: “Por ejemplo, hay calles en las que se están poniendo ciclovías paralelamente a los vehículos, eso no va a funcionar. Esas calles deberían ser peatonalizadas siempre que hayan sido planificadas. Debería planificarse el sistema metropolitano de peatonalización de la ciudad y el sistema metropolitano de ciclovías de la ciudad. Si no han hecho eso, no va a funcionar”, argumenta.

Si bien no toda la responsabilidad está en las autoridades de turno, si no se prioriza el planeamiento, Huancayo seguirá creciendo como un huaico de la Carretera Central. “Es más fácil pavimentar una calle y poner el nombre y a hacer planes urbanos”, finaliza Vilcahuamán.