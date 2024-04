Un perro quedó atrapado dentro de un night club, ubicado en el Jr. Tarapacá y Huancavelica, que fue clausurado y amurallado por la Municipalidad de Huancayo, según testigos el can se encontraba llorando en el segundo nivel del establecimiento y tras 24 horas fue rescatado por su dueña quien rompió el muro de concreto con una comba.

Según declaraciones de la propietaria del perro, desde el día de ayer el can se encontraba llorando en el establecimiento, ellos llamaron a serenos y policías, sin embargo, fue hasta al día siguiente que acudieron hasta el lugar, cuando la mujer ya había utilizado una comba para derribar el muro e intentar sacar a su mascota. Con la ayuda de una escalera serenos lograron rescatar a “Perico”.

“Pido que las autoridades constaten el establecimiento, que cierren la chingana no nos interesa, pero si el ingreso principal ya que no puedo sacar mis cosas, ni mis documentos”, fue el reclamo de la propietaria del can, quien según argumenta vive con su pareja dentro de la casa, lugar en el que también en otras habitaciones funcionan las chinganas.

Por su parte la responsable de ejecución coactiva de la Municipalidad de Huancayo, dijo que estas son acciones de las personas que quieren seguir actuando al margen de la ley, además que al ingresar al lugar no pudieron evidenciar que se trata de una vivienda, para salir de dudas le pidió a la supuesta inquilina que presente un contrato de arrendamiento y de esa forma puedan hacer una reapertura y sacar sus pertenencias.