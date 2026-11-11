Tiene 71 años y 4 ingresos al penal. Esta vez policías de el Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado de Huancayo, lo detuvieron, cuando sustraía materiales de construcción: una electrobomba de agua, una polea, zapatos de seguridad y alicates.

Según información policial, Vicente Aparco Osorio (71) (a) “Viejo”, formaría parte de la banda “Los Incorregibles del Valle” y se dedicaría al hurto agravado, en Junín.

Esta vez cayó en el inmueble del Jr. Antonio Lobato Nº 267 – El Tambo, cuando hurtaba bienes. El anciano estaría involucrado en el robo a la inmobiliaria “Wanka ”del Jr. Omar Yali de donde robaron un dron, una computadora y dinero.