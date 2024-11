Campesinos de Cochas Chico y Cochas Grande, en el distrito de El Tambo, vieron cómo el granizo cubría sus plantaciones mientras ellos no podían hacer nada. “El granizo cayó por casi 40 minutos y eran del tamaño de una canica, casi todas las plantaciones de papa, haba y maíz están prácticamente muertos por el peso y la fuerza con la que caía”, contó el agente municipal de Cochas Grande, Walter Limaylla.

La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) reportó 12 familias afectadas en la zona de Vilcacoto, cuyas viviendas terminaron con el 50% y 80% de daño.

“En la gran mayoría de casos, son los techos los que fueron dañados y algunas viviendas que son de material rústico y de triplay”, mencionó la jefa de Defensa Civil de Huancayo, Brigitte Requena.

Por su lado, el distrito de El Tambo, informó que alrededor del 75% de pobladores de los anexos, Paccha, Cochas Chico, Cochas Grande y Cullpa sufrieron inundaciones leves, y moderadas .

“Nos encontramos en la fase de evaluación, hasta el momento no se registran daños graves”, indicó el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de El Tambo, Raúl Colonio.

La I.E. 30212 y el inicial “Clavelitos de Cochas Grande” sufrieron pérdidas de materiales didácticos y daños en inmuebles de sus aulas, haciendo que los escolares tomen clases a un lado para evitar goteras y zonas húmedas.

Se salva

El ganadero Alberto Miguel se salvó de morir luego que el techo de un garaje donde se encontraba alimentando a sus vacas colapsara por el peso de la granizada.

“Fue de un momento a otro, me agaché para que el techo no me golpeara y salí gateando”, menciona.

Llevan apoyo

Luego de la evaluación in situ realizada por las autoridades municipales, hasta el sector de Vilcacoto, la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) acudió con 216 calaminas, 50 frazadas, 50 utensilios de cocina, 50 kits de víveres no perecibles y 18 camas, que fueron entregadas a las familias afectadas

De acuerdo a la información brindada por Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín (GRJ), las intensas lluvias habrían empezado en la última semana, viéndose afectados otros puntos de la región.

Según su reporte en el distrito Vizcatán del Ene (Satipo), 150 personas sufrieron por las lluvias y en Sausa (Jauja), 14 familias resultaron afectadas por las precipitaciones