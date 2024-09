Pese a que la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), por medio de sus gerencias, emitieron diversos comunicados señalando que se suspendería el concierto de la banda Libido, por falta de autorización municipal, este evento finalmente se llevó a cabo con total normalidad.

“Al organizador del evento se instó a que no puede desarrollar el concierto porque el Campo Ferial de Yauris no cuenta con los permisos ni garantías. Sin embargo, hubo desacato a la autoridad e hicieron ingresar a las personas”, explicó Omar Venero, Subprefecto de Huancayo, quien señaló que no pudieron hacer más a falta de fuerza pública y por presión de los asistentes.

Por su lado, Joshelim Meza, gerente de Promoción Económica y Turismo de la MPH aclaró que el local no cuenta con el certificado ITSE.

“Se comunicó oportunamente sobre los permisos, pero en un acto irresponsable, el promotor continuó con dicha actividad poniendo en riesgo la integridad de las personas”, dijo.

El gerente añadió que solo 16 fiscalizadores, 30 serenos y menos de 15 efectivos policiales estaban presentes para el apoyo a las medidas.

La MPH y la procuraduría iniciarán procesos penales y judiciales contra los responsables. Además de ello, el gerente Meza señaló que, en base a la normativa y de acuerdo a procedimientos, evaluarán la opción de clausurar del Campo Ferial de Yauris.