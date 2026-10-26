En una serie de intervenciones ejecutadas por la Región Policial Junín a través de la SECEME PNP Huancayo, la Policía Nacional logró la detención de tres personas y la incautación de un lote de equipos móviles de dudosa procedencia que se estaría vendiendo en el denominado “Mercado negro ambulante”.

El caso de mayor magnitud se registró en el marco de la orden de operaciones “Terminales Móviles”, llevada a cabo en un establecimiento público ambulatorio ubicado en el jirón José Olaya cerca al río Chilca.

En el lugar, las autoridades detuvieron a Yenny C.V. (33) tras confiscar 15 equipos móviles. Al realizar la consulta de los dispositivos en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) mediante la plataforma virtual de Osiptel, el sistema arrojó que dos celulares figuraban con el estado de dispositivo “sustraído”, mientras que los trece (13) restantes no acreditaban procedencia lícita.

De forma paralela, se dieron otras dos detenciones por el mismo delito contra el patrimonio en las calles del distrito, con Pedro B.S.C.(18) y Juan Ever G.Q.(21). Al igual que la fémina, ambos por el delito de receptación.