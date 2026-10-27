“El Monstruo y sus Mostritos de El Tambo”, así fue denominada una presunta banda delincuencial, conformada por cuatro implicados en la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de violación sexual, en agravio de dos menores de 14 y 15 años de edad.





Los hechos

Las víctimas, quienes son primas, salieron la tarde del 25 de octubre. Ambas se dirigieron hacia el Mall Plaza Huancayo alrededor de las 5:00 de la tarde pero dejaron de responder las llamadas luego de 3 horas.

Mediante redes sociales, que brindaron sus compañeras de colegio, se logró obtener la ubicación exacta y fotografías del entorno donde se hallaban las menores. Era un predio frente al Parque Infantil, en El Tambo. Al no recibir respuesta, tras tocar la puerta, las madres solicitaron la ayuda de la Policía Nacional del Perú.

Los efectivos, acudieron a un departamento de la zona, en el lugar se intervino inicialmente a dos menores varones, J.D.P.P. (16) y L.E.S.R. (16), quienes presentaban visibles signos de ebriedad. Al ingresar hallaron a un tercer menor durmiendo, H.L.A.(16), luego llegó un adulto C.D.A.C.(57), quien refirió ser el dueño del lugar y tío del último adolescente.

En otros ambientes hallaron a las dos menores de 14 y 15, en paños menores. Al parecer las víctimas despertaron recién cuando escucharon el alboroto en la puerta.

La menor de 15 fue hallada por las autoridades sobre el sofá de la sala desprovista de sus prendas de vestir, mientras que la menor de 14 se encontraba sobre una cama en una habitación, en estado de semidesnudez. Ambas narraron que fueron invitadas a ese lugar, por una tercera adolescente, cuya identidad desconocían y que contactaron en el centro comercial en mención.

Al ingresar, al predio, encontraron a los tres adolescentes varones, que estaban bebiendo licor y las invitaron. Acotando que al poco tiempo, ambas terminaron perdiendo el conocimiento cerca de las 8:00 de la noche, que fue cuando habrían llegado al inmueble.

Ante la flagrancia y la gravedad del caso, la policía procedió a la detención de los cuatro presuntos involucrados, C.D.A.C. (57), J.D.P.P.(16), L.E.S.R.(16) y H.L.A.(16), quienes fueron bautizados por la PNP como parte de la banda “El monstruo y sus mostritos de El Tambo”. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Comisaría PNP El Tambo para las investigaciones correspondientes a ley.