Las lluvias registradas en Huancayo dejaron al descubierto los problemas que generan las obras de pavimentación inconclusas en los distritos de El Tambo y Chilca.

En el barrio Hualumpata (El Tambo), una precipitación de apenas 20 minutos convirtió las calles en enormes charcos debido a que las vías permanecen sin pavimentar y los sumideros quedaron a menor altura que la superficie. El presidente del comité de gestión de Hualumpata, Clever Ayala, responsabilizó al Gobierno Regional de Junín por no ejecutar los trabajos comprometidos.

“El alcalde de El Tambo ha cumplido al 100% su compromiso de dejar las veredas de los nueve proyectos listos, más la subrasante. Del Gobierno Regional era realizar la pavimentación, pero eso no lo ha hecho”, reclamó.

El alcalde de El Tambo, Julio César Llallico, señaló que cuatro de nueve proyectos ya cuentan con expediente técnico y resoluciones para su ejecución por parte del Gobierno Regional, pero hasta el momento no registran avances.

Trabajos pendientes

Una situación similar se registra en la av. Los Incas, en Chilca, donde la falta de culminación del sistema de drenaje pluvial provoca que el agua se acumule.

Gudelia Tovar, presidenta del comité de gestión de la obra, denunció que una adulta mayor sufrió una caída durante una inundación. La dirigente explicó que está pendiente la conexión del drenaje desde la avenida Los Incas con 9 de Diciembre hasta el río Mantaro.