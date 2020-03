Caos y desobediencia, fue lo que vivió Huancayo en su primer día en estado de emergencia decretado por el Gobierno Central para evitar la propagación del Covid-19. Los mercados de Huancayo se vieron abarrotados por la población.









Transporte. Desde las las seis de la mañana, decenas de ciudadanos, llegaron hasta el terminal Huancayo para emprender su viaje hacia la ciudad de Lima, antes de que las fronteras de la región sean cerradas por completo.

Los pasajes no variaron en sus precios, llegando a costar entre los diez y los quince soles. Aproximadamente 120 vehículos partieron totalmente llenos hacia la capital.Mientras que los autos informales ofrecían sus servicios a cincuenta soles.

Otra realidad se vivió en el terminal Yerbateros (Lima) donde los pasajes para la ciudad de Huancayo, llegaron a costar hasta 200 soles.

A la una de la tarde el terminal cerró sus puertas, cumpliendo con la medida dictada por el Estado. Asimismo, la salida de los buses hacia las provincias de La Oroya, Satipo y Chanchamayo fueron hasta las seis de la tarde.

El titular de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) Junín, Eduardo Bendezú Gutarra, verificó que los terminales cumplan con las medidas sanitarias necesarias, pues es uno de los puntos de contagio más altos.

Bendezú Gutarra, exhortó a los administradores a acatar las disposiciones y suspender las salidas de los buses interprovinciales, indicando que a partir de las 00:00 horas de hoy, el control de las vías terrestres estarán a cargo de las Fuerzas Armadas, quienes actuarán de acuerdo a los dispuesto en el estado de emergencia.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que está habilitado para suspender el tráfico saliente del servicio de telecomunicaciones de las líneas telefónicas desde las cuales se realicen llamadas malintencionadas a centrales de emergencia, urgencia e información. La sanción será por 30 días.





Educación. En el sector educación se dispuso que ningún docente, ni personal administrativo, debe asistir a los centros educativos durante estos quince días. Asimismo, se detalló que los profesores deberán organizarse para trabajar la programación curricular desde sus domicilios.



Las autoridades educativas informaron que la Policía y el Ejército, podrán ingresar a los centros educativos que no cumplan con estas medidas.

Las universidades de Junín, emitieron comunicados, anunciando que todos los trámites administrativos serán suspendidos hasta nuevo aviso. Así como las actividades en los centros de idiomas, talleres y clases de pregrado.

Limpieza y seguridad. Los trabajadores de las áreas de limpieza y seguridad de las municipalidades de las nueve provincias, trabajaron con normalidad para garantizar el funcionamiento de la ciudad. Los serenos apoyaron a la policía a dispersar a la población que se encontraba en los parques de la ciudad sin acatar el estado de emergencia. Asimismo, atenderán al llamado de la población.

Mercados. En los mercados principales de Huancayo, El Tambo y Chilca la atención fue con normalidad para centros de abastos de productos deprimera necesidad. A pesar que los comercios seguirán atendiendo, para el abastecimiento necesario de las familias, el caos reinó por segunda vez. Decenas de familias realizaron filas para comprar sacos de arroz, azúcar, harina y fideos. “Estamos comprando porque tal vez mañana no encontramos carros para venir. Es lo necesario para mi familia pero los precios ya subieron otra vez”, comentó el señor Jesús Porras, quien esperaba encontrar un taxi.

Los comerciantes de diversos centros de abastos, refirieron que los precios se manejan dependiendo la demanda y que no subieron más de los establecido. Para las ocho de la mañana, el saco de arroz ya se ofertaba desde 145 soles hasta 165 y el azúcar desde 140 hasta 155 soles. En el caso de otro alimentos frescos, los precios se mantienen: el pollo a 6.50 soles el kilo, res a 11 soles el kilo y el pescado desde 7 soles el kilo; papa desde 1 sol el kilo hasta 1.50 en sus variedades, el limón a 2 soles el kilo, cebolla a 1 sol por kilo y tomate a 1.50 el kilo.

Otro gran problema fue el comercio informal que se apoderó de las avenidas y veredas. A pesar del esfuerzo del personal municipal, no se pudo frenar la venta de alimentos y productos de limpieza en todas las calles como Jr. Huánuco, Jr, Cajamarca, Piura, Ica y Huancas, los más críticos en horas de la mañana.Para mejorar la transitabilidad de vehículos y personas, la Policía Nacional del Perú (PNP), Ejército también se apersonó a este punto en la Av. Ferrocarril para poder controlar el cumplimiento de la apertura de tiendas de abastos y no otros rubros de comercio. Tiendas como librerías, ropas, plásticos y zapatos tuvieron que cerrar para cumplir lo establecido por el gobierno central; dueños comentaron que abrieron al no saber el panorama que se viviría aquí en provincia, que no reporta ningún caso por coronavirus.

Por otro lado, para certificar que el abastecimiento no se verá afectado en los mercados principales, el titular de la Dirección Regional de Agricultura (DRA)Junín,Ulises Panéz Beraún, visitó el mercado Mayorista para comprobar la atención. “Todo se desarrolla con normalidad y no se tienen ningún tipo de desabastecimiento. Se incrementó la cantidad de amas de casa, pero los productos continúan llegando con normalidad a la provincia y a nivel regional”, comentó.

El Ministerio Agricultura y Riego (Minagri) puso en conocimiento público que con el fin de asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público, permitirá la circulación de personal indispensable que desarrollan actividades vinculados al sector agrícola en cosecha, mantenimiento y otros.

