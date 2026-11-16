Mientras Huancayo celebra hoy, 16 de noviembre, sus 162 años de creación política, las cifras de inversión pública ponen bajo la lupa la capacidad de ejecución de la actual gestión municipal.

Al 14 de noviembre de 2026, la Municipalidad Provincial registra un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 237 millones 129 mil 482, pero solo ha devengado S/ 146 millones 605 mil 343, equivalente al 61.8 %. Esto significa que S/ 90 millones 524 mil 139 permanecen pendientes de ejecución financiera.

Ejecución presupuestal

El presupuesto municipal pasó de S/ 132.8 millones, inicialmente programados, a más de S/ 237.1 millones, tras incorporar recursos adicionales por más de S/ 104 millones. Pese a esta ampliación, la ejecución presupuestal todavía no alcanza el 62 %,

Aunque existen proyectos puntuales que logran sostener los indicadores financieros de la entidad gracias a un buen ritmo de ejecución como lo son el Puente Arequipa, el Corredor vial de Av. Ferrocarril, la plaza Constitución entre otros.

Proyectos ya licitados

Consultado al respecto, el gerente municipal, Jhoselim Meza, atribuyó los bajos niveles de ejecución a la incorporación de créditos suplementarios del Gobierno Nacional y utilidades de la Caja Huancayo durante los últimos meses de la administración.

«Son proyectos que ya están licitados. Hay proyectos que están en ejecución», manifestó.

Explicó que las obras tienen plazos de tres, cinco y hasta ocho meses, por lo que el gasto se registra progresivamente mediante valorizaciones y adelantos, conforme avanzan los trabajos.

Meza rechazó que exista ineficiencia en el gasto municipal y sostuvo que los recursos llegaron cuando la gestión ya estaba en su tramo final. Sin embargo, reconoció que hay obras que quedarán pendientes para la próxima administración. “Las nuevas autoridades deben continuar las inversiones”, señaló.