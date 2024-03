El químico farmacéutico del Centro de Salud de Comas, Cristian Macetas llegó hasta el almacén de medicamentos de la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM) con medicamentos e insumos médicos caducados. “Ante la ausencia de coordinación, caso omiso y falta de socialización del modelo de informe para dar de baja los productos farmacéuticos, nos vemos en la necesidad de traer los medicamentos así, y denunciar la existencia de fármacos caducados”, remarcó.

Informe

Mediante un informe dio a conocer que el C.S. de Comas tiene 658 medicamentos e insumos médicos vencidos. “Hay 100 tubos para extracción de sangre, 200 preservativos, 129 lancetas estériles para adultos, 60 atorvastatinas, 30 tamsulosinas, entre otros, que están caducados. El Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos (SISMED) de la RSVM no está funcionando correctamente. Nos sobrecargan de medicamentos. No están distribuyendo correctamente los medicamentos. La Contraloría u otras autoridades deben intervenir e investigar. Ahora, no querían recibir los medicamentos vencidos”, aseveró.

Descargo

El director de la RSVM, Alonso Calderón, respondió que, “se ha dispuesto que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) entreguen sus reportes de sinceramiento de medicamentos, son más de 120 establecimientos que deben cumplir con la Resolución Ministerial N°116, y establece cuál es el protocolo en caso de contar con medicamentos vencidos, y los responsables deben presentar sus informes técnicos, y especificar la razón de que haya medicamentos vencidos”.

Agregó que, principalmente se debe a que no ha habido rotación de medicamentos durante la pandemia. “La función de los trabajadores de farmacia, es garantizar que los medicamentos no caduquen, y les hemos solicitado que traigan sus medicamentos vencidos para darlos de baja (...). La RSVM no se encarga de comprar los medicamentos, eso es a través de Cenares, y se distribuye los medicamentos de acuerdo a la necesidad de las IPRESS, de los contrario habría responsabilidad jurídica y administrativa. Finalmente, los profesionales han sido capacitados el 08 de febrero, y el almacén recepciona los medicamentos caducados”, puntualizó.

