Cinco extranjeros venezolanos fueron detenidos, tras un rápido despliegue policial en menos de 24 horas, sindicatos de ser autores del asalto a una maestra de 44 años en el distrito de Chilca, a quien despojaron de 13,000 soles tras salir de una junta de pandero.

Operativo en 24 horas

El general PNP César Calero Cisneros, jefe de la Región Policial Junín, detalló que el operativo se ejecutó tras hallar la motocicleta utilizada en el atraco dentro de una vivienda ubicada cerca a la intersección de la avenida 13 de Noviembre y el jirón Santa Isabel, en el distrito de El Tambo.

“Estamos dirigiendo las operaciones policiales y allanando inmuebles en coordinación con el Ministerio Público”, señaló la autoridad policial. Las diligencias continúan para ubicar el dinero sustraído y posibles cómplices.

Entre los extranjeros figuran tres varones y dos mujeres, además inicialmente se logró la incautación de la moto de placa 2143 – TW, que sería de propiedad de uno de los asaltantes. Otro vehículo de similares características, que también habría sido utilizado para el crimen, fue incautado por las autoridades policiales.

La tarde de ayer, tras identificar el predio donde se encontraba el vehículo menor, se realizó un despliegue policial, con el cercado del área.

Uno de los involucrados quiso esacapar por los techos hacia el río pero fue detenido junto con otras cuatro personas que habrían participado en el asalto que dejó a una ciudadana herida por impacto de bala.