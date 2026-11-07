Extorsión en salud. Una banda criminal exige un cupo mensual a la Directora de la Red Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo Inga, bajo amenazas y con un vídeo de armas de guerra, aseguran que tienen vigilada su vivienda y conocen los movimientos de sus familiares.

DECLARA. Ayer, durante más de 4 horas, la directora de la Red Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo Inga rindió su declaración en la División de Investigación Criminal de Huancayo, sobre los mensajes de Whatsapp con amenazas de muerte y presunta extorsión por parte de la banda “Los Michis del Cono Norte”, que también tendrían fotos de su casa.

A su salida de la Divincri, la funcionaria lucía muy acongojada y evitó declarar. Su abogado Ángel Palomino dijo que acudieron a formalizar la denuncia pero por la reserva de las investigaciones evitó dar detalles. “El pedido de protección para su familia, dependerá del fiscal”, precisó.

La médico se retiró junto a un familiar en un auto.

Los remitentes, quienes se identificaron como integrantes de un grupo “Los Michis del Cono Norte”, de exigieron realizar un pago mensual bajo amenazas contra su integridad y la de sus seres queridos.

Los extorsionadores incluso se dan la osadía de decir que la policía no los protegerá las 24 horas. Le dicen que bloquearlos no hará que dejen de seguirla intimidando. No han precisado una cifra a pagar, pero piden que se contacten con ellos.