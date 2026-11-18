Un estibador de 22 años fue condenado a 43 jornadas de prestación de servicios comunitarios tras ser hallado responsable de agredir físicamente y amenazar con un cuchillo a su conviviente de 26 años, en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

El sentenciado fue identificado como Miguel Lara (22), quien atacó a su pareja cerca del mediodía del pasado 12 de noviembre, luego de una discusión relacionada con el alquiler de la vivienda que ambos compartían.

Según la investigación fiscal, el hombre pretendía mudarse a otro departamento debido al elevado costo del alquiler. Ante la negativa de su conviviente, la agredió con golpes en distintas partes del cuerpo, bofetadas y jalones, además de amenazarla con un arma blanca.

La víctima denunció lo ocurrido ante la Policía Nacional, cuyos efectivos de la comisaría de Chilca intervinieron al agresor en flagrancia.

Sentencia fue dictada en menos de 72 horas

El caso estuvo a cargo de la fiscal provincial Karen Salazar Camayo, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo.

Durante la audiencia de proceso inmediato, el juzgado competente dictó una condena de 43 jornadas de servicios comunitarios, equivalentes a 301 días según la información fiscal.

El cumplimiento de las jornadas se realizará en una entidad pública o privada que será determinada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Además, el sentenciado deberá pagar S/400 por concepto de reparación civil a favor de la víctima, someterse a tratamiento terapéutico conforme a la Ley N.° 30364 y cumplir con la prohibición de acercarse a la agraviada.

La sentencia fue emitida en menos de 72 horas desde la intervención policial, mediante el procedimiento de proceso inmediato.