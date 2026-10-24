Los conductores de la Municipalidad Distrital de El Tambo paralizaron temporalmente sus labores para exigir una solución a la circulación de siete compactadoras nuevas y un camión baranda adquiridos por la comuna, pero que todavía no tienen cuentan con documentos como el SOAT y la tarjeta de propiedad.

El regidor Marco Antonio Coz señaló que los conductores temen asumir responsabilidades ante un posible accidente, más aún luego del incidente registrado el lunes en la avenida Ferrocarril, donde una compactadora habría sufrido un incidente. “Ellos saben que no deberían conducir un vehículo que no tiene la documentación en regla, pero lastimosamente necesitan el trabajo y tienen que hacer caso a sus superiores”, cuestionó.

Ante el reclamo, el gerente de Servicios Públicos, David Ramos, aseguró que la empresa proveedora se encuentra gestionando la documentación y que el plazo para entregar las placas vence el viernes 30 de octubre. Según indicó, los conductores retomaron sus labores luego de conversar con la gerencia y recibir explicaciones sobre el proceso. “Las unidades están en periodo de prueba, cualquier incidente es comunicado a la empresa para preservar la garantía”, señaló Ramos. No obstante, Coz advirtió que también habría otros vehículos municipales con SOAT o revisión técnica vencidos, por lo que pidió regularizar la documentación para evitar riesgos en las vías.