Cuatro alumnos del colegio Santa Isabel, dieron una brutal golpiza a otro escolar de 14 años. El ataque ocurrió a unas cuadras del plantel. “Lo agarraron de las manos, le dieron puñetes, le cortaron la nariz con cuchillo y lo seguían golpeando hasta generarle una hemorragia incontrolable”, relató su hermana mayor.

Todo ocurrió a la hora de la salida. Según contó la familia del menor, en la puerta del propio colegio testigos observaron que cuatro alumnos molestaban a la víctima, le pusieron una pistola de juguete en la cabeza y le dieron un lapo.

Cuando llegó a la casa de su cuñada, llegó con una hemorragia incontrolable y sus familiares lo evacuaron al hospital El Carmen donde le colocaron 4 puntos de sutura en la nariz. El menor reconoció a uno de su agresores y ahora piden las cámaras de seguridad para identificar a todos los involucrados.

Posible expulsión

Ayer, sus familiares hicieron la denuncia y el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos se pronunció y dijo que esto merecería incluso la expulsión de los agresores a los cuales se está tratando de identificar.

“Según el nuevo protocolo de intervención del Ministerio de Educación, de corroborarse los hechos correspondería la expulsión de los escolares agresores, para esto se busca las cámaras de video vigilancia”, dijo.

Menor fue evacuado hasta el hospital El Carmen por sus familiares que ahora buscan justicia y que se sancione a los responsables

El menor tiene 4 puntos de sutura, además tiene el ojo morado. No quiere volver al plantel por temor a un nuevo ataque.