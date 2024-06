Cuando lo enmarrocaron, el taxista Carlos Vásquez Beltrán (32), quien tiene antecedentes por pornografía y tocamientos, rompió en llanto. “Me siento arrepentido, yo no sabia lo que iba a pasar, quizás sí me llamó esa persona, pero yo no sabía que le habían hecho eso. Yo me enteré recién al día siguiente, me enteré por la noticia”, dijo a las autoridades.

Asimismo, Carlos, implicado en robo agravado y muerte, su hermano Jesús Vásquez y Carlos Huamán (no habidos), serían quienes los que agredieron a Alexandra Sobrevilla (27). Incluso, se sabe que el fugado Carlos Huamán Jorge, fue al lugar de los hechos tras la muerte de la jovencita.

Carlos Vásquez Beltrán (32), recordó el desplazamiento de Alexandra Sobrevilla (27), antes de morir. Reveló que fueron dos taxis que siguieron a la internista y la llevaron por lugares desolados, mientras la agredían.

En este robo habrían participado, Jesús Ángel VÁsquez Beltrán (a) “Jeshu”, Kevin Kenyi Valer Mescua (26) (a) “Cachetes” y Carlos Huamán Jorge (41) “Cristian”, tres son falsos taxistas. Para evitar ser capturado Carlos Vásquez usaba el DNI de Luis Sairitupac S., víctima de robo el 17 junio 2022.