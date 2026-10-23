Su extraño comportamiento, marcó la sospecha de la Policía que detectó que el conductor de una camioneta tenía una requisitoria vigente. Al revisar el vehículo, los efectivos del Escuadrón de Emergencia se llevaron una gran sorpresa: en el interior de la unidad, en una bolsa de rafia hallaron 243 mil soles en efectivo. A las 14:20 horas se realizó la intervención en Huancayo durante un patrullaje.

Adrián Navarro Baltazar (40), quien conducía el vehículo de placa W8I-937, tenía una requisitoria por el presunto delito de tráfico ilícito de droga. Para evadir a la Policía trató de dar otra identidad, siendo también involucrado en el presunto delito de falsedad genérica.

Al revisar la unidad, grande fue la sorpresa que se dieron los agentes de emergencia cuando en una bolsa hallaron 243.400 soles, en billetes de 100 y 50 soles. Adrián Navarro Baltazar quien se desplazaba desde Paucarbamba - Huancavelica a Huancayo, el 25 de agosto del 2019 fue detenido en San Juan de Miraflores – Lima, junto a su hermano Oscar Navarro y dos mujeres más.

Según la Policía, los hermanos Navarro Baltazar habrían captado a las dos féminas para que puedan transportar droga hacia el sur del Perú.

Por ello, los hermanos Navarro fueron llevados al penal, poco después obtuvieron arresto domiciliario por exceso de carcelería. Los hermanos han infringido el beneficio 262 veces, es decir no paraban en sus casas.