El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Wilder D. L. C. T. (34), efectivo de la Policía Nacional, investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de edad.

La medida fue obtenida por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo. El investigado es señalado como presunto agresor de su sobrina de 8 años, por un hecho que habría ocurrido el pasado 28 de setiembre en el distrito de San Pedro de Saño.

Durante la audiencia, el fiscal provincial Andreey Ortega Vásquez presentó diversos elementos de convicción que vincularían al policía con la investigación. Entre ellos se encuentra la declaración de la menor realizada mediante Cámara Gesell, considerada por el Ministerio Público como coherente y detallada.

El requerimiento fue declarado fundado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Sub Especializado en Delitos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo. Tras la decisión, el investigado fue trasladado al penal de Huamancaca Chico mientras continúan las diligencias.

De acuerdo con la tesis fiscal, el investigado habría acudido a la vivienda de su concuñada luego de solicitarle permiso para utilizar una computadora y elaborar unos informes. El pedido fue aceptado por la madre de la menor.

El policía habría llegado aproximadamente a las 4:30 de la tarde. En ese momento, la madre de la niña se encontraba junto a sus hijos. Según la investigación, después de conversar con ella sobre un asunto familiar, la mujer se habría retirado para atender a sus otros menores, dejando a la niña y al investigado en un ambiente de la vivienda.

Es en esas circunstancias que el efectivo policial habría realizado los presuntos tocamientos contra la menor.

La madre habría advertido lo que ocurría al observar la escena mediante el reflejo del vidrio de la sala. Tras llamar a su hija y preguntarle qué sucedía, la niña habría señalado que el investigado la había tocado.

Ante lo ocurrido, la mujer comunicó el hecho a su esposo, quien confrontó al policía. Posteriormente, la familia acudió a la comisaría de San Jerónimo para presentar la denuncia correspondiente.

La investigación continúa a cargo del Ministerio Público para determinar la responsabilidad del imputado.