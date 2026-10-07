La justicia confirmó la condena de cadena perpetua contra Josué Cahuana Méndez (37), quien fue hallado responsable del delito de violación sexual de una menor de edad, en agravio de su sobrina de 11 años. Los hechos ocurrieron en el distrito de Chilca entre 2022 y 2023.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró infundado el recurso presentado por la defensa y ratificó la sentencia emitida en primera instancia.

Según informó el Ministerio Público, la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar sustentó ante los magistrados que las pruebas presentadas durante el juicio habían sido correctamente valoradas.

La condena había sido impuesta en abril de 2026 por el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Huancayo, luego de que la Fiscalía acreditara la responsabilidad del acusado. Tras la apelación de su defensa, el caso fue revisado nuevamente y la pena máxima fue confirmada.

Menor habría sido amenazada para guardar silencio

De acuerdo con la tesis fiscal, el acusado habría agredido sexualmente a la niña hasta en cinco oportunidades cuando ella se encontraba sola en su vivienda. El hombre, quien era pareja de la hermana de su madre, habría aprovechado esos momentos para cometer las agresiones y luego amenazarla con hacerle daño si contaba lo sucedido.

La situación fue revelada en febrero de 2023, cuando la menor regresó a su vivienda luego de haberse ausentado y contó a su madre lo que habría ocurrido. Tras conocer los hechos, la progenitora confrontó al acusado y posteriormente presentó la denuncia ante la comisaría de Chilca.

La Fiscalía estuvo representada en la audiencia de apelación por el fiscal adjunto superior Carlos Jorge Campuzano Carbajal. El sentenciado cuenta actualmente con una orden de captura para cumplir la condena impuesta.