Nueve meses de prisión preventiva deberá cumplir un trabajador minero de 36 años, identificado como Deivid Esteves, mientras es investigado por la presunta violación sexual de su prima, una joven universitaria. La medida fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo.

El requerimiento fiscal fue declarado fundado por el Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Tras la decisión judicial, el investigado fue internado en el establecimiento penitenciario de Huamancaca Chico.

Denuncia se presentó en la DIVINCRI

Según la tesis fiscal, la madrugada del 8 de octubre, la joven habría sido víctima de la agresión en un inmueble del distrito de El Tambo, luego de reunirse con el investigado y consumir bebidas alcohólicas en la vivienda de una tía que ambos tienen en común.

La Fiscalía sostiene que la familiar los dejó conversando en la sala durante la noche. Horas después, al levantarse y dirigirse a ese ambiente, habría advertido que ambos no se encontraban allí. Al acercarse al baño, presuntamente encontró al investigado agrediendo sexualmente a la joven, quien estaba inconsciente.

La mujer intervino para separarlos y comunicó lo ocurrido a otros familiares. Posteriormente, cuando la joven se encontraba en condiciones de acudir a las autoridades, presentó la denuncia en la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), acompañada de sus tías.

El investigado fue detenido horas después en las inmediaciones del parque Túpac Amaru, y se iniciaron las diligencias correspondientes con participación del Ministerio Público.

La Fiscalía señaló que presentó elementos de convicción que vincularían al imputado con el presunto delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. La investigación continuará para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.