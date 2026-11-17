El Poder Judicial dictó siete meses de arresto domiciliario contra Luis Barrera (71), investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una niña de cuatro años. Los hechos habrían ocurrido el pasado 12 de noviembre en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

La medida fue obtenida por el tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, a cargo de la fiscal Karen Salazar Camayo.

Según la investigación fiscal, el acusado y la madre de la menor alquilaban habitaciones contiguas en una misma vivienda, donde la mujer también administraba una bodega.

El día de los hechos, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, la madre se encontraba recibiendo mercadería para su negocio mientras su hija jugaba con otra menor. Posteriormente, al salir de uno de los ambientes, observó que la puerta de la habitación de su vecino estaba entreabierta.

De acuerdo con la denuncia, la mujer encontró a su hija recostada sobre la cama del investigado, quien presuntamente le realizaba tocamientos en sus partes íntimas. La madre intervino de inmediato y retiró a la niña del lugar.

Fiscalía presentó declaraciones como elementos de convicción

Tras lo ocurrido, la progenitora comunicó el hecho a una vecina y a la propietaria del inmueble. Posteriormente, presentó la denuncia ante la comisaría de Chilca, cuyos efectivos intervinieron al sospechoso en su habitación.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Salazar Camayo sustentó su requerimiento con diversos elementos de convicción, entre ellos la declaración de la menor en cámara Gesell y el testimonio de su madre.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo consideró que existían elementos suficientes para imponer una medida coercitiva.

Sin embargo, debido a la edad del investigado, el magistrado dispuso siete meses de arresto domiciliario mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad penal.