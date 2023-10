Ante la protesta y denuncia de padres del colegio Científica, de presunto maltrato psicológico de docente de psicología hacia un estudiante que perdió la vida hace dos semanas en el puente Huancavelica, el director del plantel, Justo Paccori se pronunció.

“El docente ya ha sido separado de la institución, él va desvirtuar esos aspectos que ya no me compete. Nunca he tenido denuncias respecto al docente ni otros, además tenemos cuatro psicólogas en el plantel. Nunca hemos tenido este tipo de incidentes”, dijo el director Justo Paccori ante la protesta que los padres realizaron al frontis del colegio.

Sobre el cuestionado vídeo que circula en las redes sociales en donde se evidenciaría un tipo de violencia ejercida por el docente denunciado hacia un estudiante, dijo que el docente estaba realizando un ejemplo de la percepción, añadió que nunca ha tenido denuncias respecto a otros docentes, además recalcó que la institución tiene cuatro psicólogas

A raíz de la denuncia del presunto maltrato, nuevos testimonios salieron por parte de padres, estudiantes y exalumnos que narran situaciones similares de maltrato, al respecto la autoridad del colegio dijo que las nuevas denuncias con infundios y presuntos.

En cuanto a un posible diálogo con los padres del difunto estudiante explicó que no habrá diálogo por una presencia intransigente de los padres y que en otro momento cuando los ánimos estén mas calmados podrá conversar con ellos. Mientras el director Justo Paccori, realizaba las declaraciones, los padres que protestaban de dirigieron a la Dirección Regional de Educación Junín.