La variación anual del índice de precios al consumidor de la ciudad de Huancayo, de enero a diciembre del año 2024, alcanzó un 2,44% según cifras del INEI Junín. Al respecto, el jefe de Estudios Económicos de Banco Central de Reserva sucursal Huancayo, Francisco Callupe, manifestó que estas cifras evidencian los resultados de una estabilidad monetaria, que implica que el valor del dinero se mantiene estable a diferencia de lo que ocurre en otros países.

“La idea es controlar la inflación, ya que cuando se incrementa los más afectados son los grupos sociales con menos recursos económicos”, acotó. Mientras el IPC en Huancayo llega a 2,44 %, en Lima Metropolitana está en 1,97 % y en el

Perú llega a 1,90 %, lo cual está en el rango esperado por el Banco Central de Reserva del Perú, que tiene una meta del 2 %; es decir, en el rango entre 1 por ciento y 3 por ciento”, sostuvo.

detalle. La variación anual del Indice de Precios al consumidor de la ciudad de Huancayo de enero a diciembre del año 2024, alcanzó un 2,44% informó el director departamental del INEI Junín, Jhon Zumaeta Delgado. En diciembre el IPC, observó un aumento en 0,08%. El resultado anual estuvo determinado por el incremento de precios observado en las divisiones de consumo: alojamiento, agua, electricidad,gas y otros combustibles (8,88%), refirió.

En educación (4,22%), prendas de vestir y calzado (2,79%), restaurantes y hoteles (2,72%), bienes y servicios diversos (1,95%), bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (1,87%), salud (1,67%), alimentos y bebidas no alcohólicas, (1,29%), transportes (1,19%), recreación y cultura (1,10%), muebles, artículos para el hogar (0,62%) y comunicaciones (0,10%).

El aumento anual de los precios en Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles se debió, principalmente, a los mayores precios observados en gas doméstico envasado 21.4%, alquiler de cuarto en casa de vecindad 17.5%, alquiler de casa independiente 14.4%, consumo de agua potable residencial 4.6%, arbitrios municipales (residencial) 2.9%, consumo de electricidad residencial 2.1% y pintura 0.2.





Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en Junín, los productos que más subieron de precio en Huancayo en el mes de diciembre del 2024, son el arveja verde, apio, olluco, culantro, mandarina, pasas, granadilla. Además subieron los pasajes en ómnibus interprovincial, pasaje en el colectivo interprovincial y el camote morado.

Los productos que más bajaron de precio son la papa blanca, mango, choclo criollo/serrano, lechuga, cebolla china, arándanos, limón, ají amarillo, tomate y kion.





El economista Fernando Callupe, mencionó que en el año 2023, el comportamiento de la economía disminuyó en 0.6% pero este año pese a todo la situación mejoró. Y se espera que esto se vea reflejado en el crecimiento del PBI de la actividad económica del país, que se espera que llegue a un 3%, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú.

Callupe también se refirió al tema de la inestabilidad política que tiene un impacto directo en la economía y sobretodo en las inversiones, porque cuando hay desconfianza en los inversionistas y empresarios no hay mucha inversión, lo cual tiene un impacto directo en la falta de empleo que se traduce en menores ingresos.

Mencionó que los que más generan empleo son los sectores privado y público.

Indicó que cuando las obras se paralizan en el sector público no hay empleo, los trabajadores no perciben ingresos y cuando no hay ingresos no hay capacidad de gasto. Es por ello que pidió eficiencia en la ejecución de obras públicas, inclusive las que están a cargo de las empresas privadas.

Como el año 2025 es un año preelectoral, el gran reto es superar la inestabilidad política.Francisco Callupe, mencionó que cuando fue elegido Pedro Castillo, el tipo de cambio del dólar subió a 4.10 y 4.11 soles, porque había desconfianza. Además hubo fuga de capitales en el país. Esta situación, se volverá a reflejar, por ello se espera que la ciudadanía elija a un presidente que genere confianza a los inversionistas. “Por ello pedimos que se hable a la gente no con sesgo político sino con sesgo técnico, es decir que hacer y que tipo de gobierno nos conviene, qué hacer y que no hacer”, exclamó.