En el día de elecciones, una familia del distrito de San Agustín de Cajas lo perdió incluyendo sus DNI, todo tras un devastador incendio registrado en su vivienda, ubicada en la intersección de los jirones Mariscal Sucre y Lima, a espaldas de la posta médica de la zona. Una joven madre soltera con tres pequeños hijos de 6 meses, 8 años y 13 años quedó al desamparo junto a su padre de 70 años.

Una tragedia

Susan Calderón Ávila (32), madre de tres hijos de 13, 8 años y un bebé de 6 meses, relató que el siniestro habría sido provocado por un problema eléctrico. En el momento de la emergencia, su padre se encontraba solo en la vivienda y dormía cuando fue envuelto por la humareda. Afortunadamente, vecinos de la zona lograron rescatarlo con vida antes de que la vivienda quedara reducida a escombros. Además del daño material, la familia reportó la pérdida de S/ 9,000 en ahorros.

“Toda mi plata estaba guardada en mi cuarto, los billetes terminaron quemándose por completo”, refirió el anciano, sosteniendo los billetes convertidos en cenizas.

​El alcalde distrital, Carlos Arturo Zevallos, realizó la entrega de ayuda humanitaria, que incluye una carpa, colchones, frazadas, calaminas y baldes, además refirió que coordinará con Defensa Civil del Gobierno Regional para canalizar mayor asistencia y gestionar la limpieza del predio, el cual fue declarado inhabitable.

​La familia solicitó apoyo de la ciudadanía en prendas de vestir, útiles escolares y materiales para levantar un módulo prefabricado. Pueden hacerlos al Yape: 940353358, de Susan Calderón.