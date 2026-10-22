La papa en el valle del Mantaro de las variedades yungay, mariva y canchán escasean en los mercados de Huancayo, manifestó el delegado de la sección papas del mercado mayorista exmaltería Lima, César De La Cruz Ramos, esto debido a que la mayor parte de la producción se va a Lima.

La escasez se agrava a causa de la sequía y escasez de lluvias, que se afronta a causa del Fenómeno de El Niño. La papa de variedad única que llega de la costa se vende a 2.20 y 2.50 soles por kilo y la demanda es alta para las pollerías, como acompañante del pollo a la brasa.

La papa amarilla también incrementó su precio. Al por mayor está a 2 soles el kilo pero a la venta al público sale a 2.50 y 3 soles. Como existe falta de producción, en los mercado se aprecia la venta de papa guardada o viejita, que incluso muestra raíces.

El ingeniero agrónomo Rubén Pedraza, manifestó que en está época hay escasez de papa, porque no hay cosecha y lo poco que se sembró terminó afectado por la sequía y la helada. En Tarma, que tiene el valle de Huasahuasi, donde se produce papa durante todo el año, solo se sembró en zona donde hay sistemas de regadío. En la zona se produce las variedades como yungay en mayor cantidad, además de canchan, única y amarilis.

“Lo cosechado es enviado al mayorista de Tarma, donde se acopia y luego completan un camión que es enviado a Lima, que por esta temporada no pasan de 10 camiones”, explicó Rubén Pedraza.

Mencionó que la papa durante el año tuvo un precio muy barato, hasta 30 céntimos en chacra, lo cual hizo que los productores no siembren papa y migren a otros cultivos como arveja, maíz y habas, que les da más rentabilidad.