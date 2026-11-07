Un padre de familia de 33 años perdió la vida mientras realizaba labores de carga en el mercado mayorista en Huancayo. El trabajador fue aplastado por una carga de papas de más de 100 kilos, dejando a su esposa y tres hijos menores de edad en una difícil situación.

La víctima fue identificada como Yuri Peñaloza Zúñiga, quien sufrió el fatal accidente el viernes 6 de noviembre, cuando trasladaba pesados sacos de papas que serían enviados hacia Lima.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, los estibadores utilizaban una tabla a modo de rampa para subir la mercadería. Sin embargo, esta estructura aparentemente no se encontraba asegurada.

Durante las labores, Peñaloza habría resbalado mientras transportaba la carga, cayendo junto con el saco de papa, cuyo peso superaba los 100 kilos y terminó aplastándolo.

Sus compañeros acudieron rápidamente para auxiliarlo y lo trasladaron en un taxi al Hospital Daniel Alcides Carrión. Lamentablemente, el trabajador llegó al establecimiento sin signos vitales.

Compañeros denuncian condiciones inseguras de trabajo

La tragedia generó indignación entre los estibadores, quienes denunciaron que los propietarios de la mercadería habrían intentado continuar con las labores de carga pese al fallecimiento de su compañero.

Efectivos de la Comisaría de Huancayo acudieron al mercado para realizar las diligencias correspondientes. Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán fundamentales para determinar las circunstancias del accidente y establecer posibles responsabilidades.

José Taipe Benito (45), dirigente del mercado, señaló que el gremio exige reducir el peso de los sacos que deben transportar los trabajadores, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes y proteger su integridad física.

Esposa pide ayuda para sepultar a trabajador

Tras conocer la muerte de Yuri Peñaloza, su esposa, Irene Quispe Taype, solicitó apoyo económico a la población para cubrir los gastos funerarios, debido a que la familia atraviesa una situación difícil tras perder a su ser querido.

La víctima deja tres hijos menores de edad, quienes ahora deberán afrontar la ausencia de su padre. Ante esta situación, los estibadores del mercado Miguel Sotelo organizaron una colecta solidaria para contribuir con los gastos del sepelio y brindar ayuda a los menores.

Mientras la familia busca darle cristiana sepultura, los trabajadores reiteraron su pedido de mejorar las condiciones de seguridad en el mercado, donde diariamente deben movilizar cargas de gran peso.