Una nueva protesta se registró en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Huancayo, donde estudiantes de la Facultad de Arquitectura bloquearon los accesos a la Ciudad Universitaria para exigir la reanudación de la construcción de su pabellón, paralizada desde hace más de un año.

La medida de protesta se desarrolló durante la tarde de ayer, luego de que los universitarios recibieran información sobre la presunta falta de presupuesto para continuar con los trabajos durante el 2027.

Los estudiantes denunciaron que la infraestructura permanece inconclusa desde octubre de 2025 y que, hasta el momento, no cuentan con una fecha definida para la reanudación de las obras.

Denuncian clases en aulas deterioradas

A la paralización del proyecto se suman las deficientes condiciones en las que aseguran desarrollar sus actividades académicas. Según los manifestantes, actualmente utilizan aulas con techos deteriorados, carpetas dañadas y ambientes que no reúnen las condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Ante esta situación, exigieron a las autoridades universitarias y al Gobierno Regional de Junín garantizar los recursos económicos necesarios para retomar y culminar la construcción del pabellón.

Asimismo, solicitaron la presentación de un cronograma de ejecución que establezca cuándo se reiniciarán los trabajos y en qué plazo se entregará la nueva infraestructura.

Obra paralizada desde octubre de 2025

La construcción del pabellón de Arquitectura quedó suspendida en octubre del año pasado, después de que la UNCP resolviera el contrato con la empresa encargada de ejecutar el proyecto.

Esta decisión provocó la paralización de los trabajos y dejó sin empleo a más de 50 obreros que participaban en la construcción.

Los estudiantes advirtieron que la falta de avances continúa perjudicando su formación profesional, por lo que demandan una solución concreta que permita garantizar la continuidad del proyecto y evitar que sigan estudiando en condiciones precarias.