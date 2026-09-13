Unas 10 gallinas y cuyes se quemaron, otros 20 animalitos fueron rescatados de un incendio por vecinos y serenos. A las 10:40 de la mañana, agentes del Serenazgo llegaron a la cuadra uno del jirón Inca Pachacútec y el Jr. Miller en Ocopilla, tras recibir el reporte del incendio de una vivienda donde el fuego se había extendido rápidamente.

En el inmueble estaba Robert (19), quien manifestó que habrían dejado encendido una cocina a leña y como cerca había madera seca, cartones, las llamas se propagaron. Los serenos, vecinos con baldes con agua controlaron el incendio después de una hora de trabajo.

Lamentablemente algunas gallinas y cuyes murieron calcinados, pero se rescató a veinte animales de crianza. El siniestro dejó daños materiales, afectando la cocina y parte de un comedor de material rústico. Asimismo, el fuego alcanzó a la vivienda de un vecino.