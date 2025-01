Lo sorprendieron robando una refrigeradora de una casa de campo después de romper la ventana y lo castigaron. “Te vamos a quemar, aquí no se roba, porque no trabajas”, le gritaron los vecinos del Miluchaca en el distrito de Sapallanga en Huancayo, a Serafín Julian Quispe Moros.

El presunto ladrón fue golpeado y lo obligaron a caminar cargando la refrigeradora hurtada. El empresario agraviado, Gino Turco Quispe, fue a la comisaría de Sapallanga y el detenido Serafín Quispe, le dijo que tenía dos hijos y le mostró sus fotos, pidiéndole que lo perdone.

El empresario lo perdonó, le llevó desayuno y le dio trabajo para que no vuelva a robar. “Me conmovió hasta el alma, por eso lo apoyaré, me ha prometido que no volverá a robar”, nos comentó Gino Turco.