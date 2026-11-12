Cucarachas, un roedor muerto y carne de pollo en estado de putrefacción fueron encontrados durante una inspección sanitaria en la “Carnicería Torres”, ubicada en el jirón Huancas N.° 1050, frente al Mercado Mayorista (ex Maltería), en Huancayo.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, cuyos fiscalizadores verificaron las condiciones en las que se comercializaban carnes de pollo, cerdo, res y cordero.

Durante la inspección, el personal municipal encontró cucarachas, restos de alimentos y un roedor muerto debajo de las congeladoras. También constató la acumulación de suciedad en pisos y paredes del establecimiento.

Disponen clausura preventiva

Ante las deficiencias sanitarias detectadas, las autoridades municipales ordenaron la clausura preventiva del negocio para evitar posibles riesgos a la salud de los consumidores.

Asimismo, los fiscalizadores informaron que las personas responsables de la carnicería se negaron a proporcionar sus nombres durante la intervención.

El establecimiento permanecerá sujeto a las medidas administrativas correspondientes tras las irregularidades encontradas durante la fiscalización.