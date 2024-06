En el año 2021, Aquilino Castro Vásquez fue declarado por el Ministerio de Cultura como “Peruano del Bicentenario”. Y es que la trayectoria de este gran historiador esta en sus obras que son un legado para todos los peruanos, refiere su hija Martha Castro Trujillo, que hace unos días estuvo en la feria del Libro zona Huancayo.

Don Aquilino Castro a sus 96 años, siempre es reconocido por ser el Gestor de la Provincialización de Chupaca e hijo ilustre reconocido en Huancayo y en la región Junín, como se precisa en su obra “Memorias de un historiador y maestro huanca”. En la siguiente entrevista, su hija nos habla de sus innumerables obras.





El cariño hacia tu padre es inmenso, los seguidores de sus obras se acercan a pedirte que las firmes o para saber dónde encontrar sus obras. A sus 96 años, mi padre dice: “El pueblo es ingrato y se ha olvidado de mí”. A sus 96 años esta lúcido, recuerda grandes momentos de Huancayo y Chupaca, cuanto quisiera estar aquí, pero no se puede, permanece en Lima. Como sus hijos, estamos agradecidos por ese cariño y reconocimiento, aquí en la feria del libro hemos presentado sus obras.

Sus obras son buscadas, muchas generaron polémica. La historia de Hanan Huanca es uno de sus libros más conocidos. Nos muestra la historia pre inca e inca de los wankas. Esta obra ya no la tenemos, en la feria del Libro vendimos la última que había, pero al próximo año saldrá una nueva edición. Otra obra muy importante es “Kayanchiclami” es un libro muy completo que trata sobre el folclor del Valle del Mantaro, que muchos investigadores buscan, ya que defiende la identidad del hombre y su folclor. Las danzas están profundizadas y hasta los pasos.





Mencionaste en tu exposición que aún hay mucho que publicar de lo escrito por tu padre. Tiene muchos estudios referentes a la Educación, hay muchos escritos que dejó cuestionando que la Educación no se ajusta a la realidad de nuestra cultura, sino es una Educación más venida del extranjero. Además tienen artículos periodísticos de diversos temas. A veces vamos publicando, pero los libros van quedando, porque no hay esa acogida. Es todo un reto ser escritor y publicar. Buscamos llegar a las personas, pero ahora la gente más quiere la página digital. El copiar y pegar.





Es cierto que muchos ya dejaron de ir a las bibliotecas, una realidad que duele. Mientras mi padre estuvo aquí, se vendieron gran cantidad de libros en la Universidad Continental, también en la biblioteca municipal de Huancayo, pero como sus hijos, si los quieren adquirir yo me encargo de publicarlos y los estoy vendiendo en mi domicilio en San Carlos. Como su hija, yo misma los atiendo e incluso los llevo a delibery. Aunque al año se vende muy poco, ya que las personas han perdido esa pasión por la lectura, que mi padre tanto nos enseñó.





¿Cuenta con el apoyo de alguna editorial? No tenemos una editorial que apoye, pero sí lo hago de manera particular con financiamiento propio, publicamos sus libros. No sacamos una gran cantidad, apenas 200 libros y la gente lo adquiere poco a poco. Siempre hay gente que aprecia su obra, que habla del Valle del Mantaro.





¿De qué trata el último libro? Esta titulado “Memorias de un historiador y maestro huanca”, allí se cuenta la vida de Aquilino Castro, como empezó, su infancia, su juventud y todo lo que va dejando como un legado al pueblo de Huancayo, Chupaca. A todo el Valle del Mantaro. Además, se hace un pequeño resumen de sus obras y prácticamente hace un llamado a que nosotros plasmemos nuestra propia historia. Y eso nos llama a pensar que estamos haciendo, que legado dejamos para los jóvenes, que historia dejo a mi Perú.





Háblanos de tu padre como se forjó como escritor. Mi padre nació en un hogar muy humilde, tenía 7 hermanos, su padre era docente y su madre era ama de casa muy pegada a Dios. Tuvo muchas carencias, pero salió de aquí se fue a Lima y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la Pontificia Universidad Católica. Allí es donde se motivo a investigar. Sus libros se forjaron en base a la investigación. Es una persona muy polifacética, trabajó mucho por Chupaca, fundo la biblioteca municipal, que ahora se está cayendo y nos da mucha pena. Ahora a sus 96 años publicar un libro es todo un reto. Por eso admiro a mi padre, Aquilino Castro Vásquez.





¿Cómo hija tienes muchas anécdotas que contar de Don Aquilino Castro? Somos 6 hermanos. Cuando era niña no entendía porque mi padre escribía y publicaba tanto, yo le reprochaba mucho y me dolía que mi madre lo apoyara. No obstante, me doy cuenta que todo lo que hizo, es por el amor que le tienen a la investigación y a la historia.