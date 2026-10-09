La Policía identificó al hombre que perdió la vida tras ser aplastado por un camión durante las festividades de San Francisco de Asís, en el sector de Ocopilla, distrito de Chilca, Huancayo. Se trata de César Enrique Cárdenas Susaya, quien fue reconocido mediante un examen biométrico luego de ser trasladado a la morgue de Hualhuas.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles 7 de octubre, en la intersección de las avenidas Húsares de Junín y Leoncio Prado. Según los testimonios recogidos en la zona, el hombre se encontraba durmiendo debajo de un camión de placa APS-867 cuando el conductor puso en marcha la unidad sin advertir su presencia.

El chofer, identificado como Jhimer Riveros Eliseo, de 35 años, habría estacionado el vehículo para almorzar en un establecimiento ubicado al frente. Al regresar, encendió el motor y avanzó sin percatarse de que Cárdenas permanecía debajo del camión, lo que provocó el fatal desenlace.

Tras ser alertado por los vecinos, el conductor quedó intervenido por agentes de la comisaría de Chilca y fue detenido por el presunto delito de homicidio culposo. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.

Viajó desde Lima para la festividad

La identificación biométrica permitió establecer que Cárdenas Susaya residía en el distrito limeño de La Victoria y que habría llegado a Huancayo dos días antes del accidente. Según la información recogida, se trasladó en un colectivo para participar en las celebraciones de Ocopilla.

En sus redes sociales había compartido fotografías de su visita al Cerrito de La Libertad. Su muerte ocurrió un día antes de su cumpleaños número 66, que habría celebrado este jueves 8 de octubre.

La necropsia practicada al cuerpo confirmó que había consumido bebidas alcohólicas antes de fallecer. Hasta el momento, sus restos permanecen en la morgue de Hualhuas, a la espera de que sus familiares acudan para el reconocimiento y los trámites correspondientes.