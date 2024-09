Luego que una madre alumbró a su bebé en su casa, al no ser atendida por el personal del centro de salud de Chilca, ayer, policías de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría de Chilca, acudieron ayer al centro de salud del distrito y tomaron el testimonio de la puérpera e interrogaron al personal del establecimiento de salud.

Al promediar el mediodía, los policías acudieron al referido establecimiento ubicado en el jirón Humbolt, lo cual generó la sorpresa del personal, que declaró también sobre el estado de la madre y la bebé.

testimonio. En medio del llanto, ayer, Karina Flores Romero dio un dramático testimonio de lo vivido en el centro de salud de Chilca, a donde acudió para la atención del parto y la mandaron a su casa, donde nació su bebé en manos de su suegra y su madre.





“A las 11 de la mañana me mandaron a mi casa, a las 12:21 horas ya no aguantaba más, le grité a mi cuñada para que llamara a la obstetra, lanzó el celular porque el bebé se venía. Mi mamá y suegra me tenían cogida de la mano, el bebé se deslizó y una de ellas lo cogió”, relató.





Asimismo, mencionó que cuando la obstetra que no la atendió en el centro de salud de Chilca, llegó al domicilio, se puso agresiva. Karina, gritaba de dolor por el desgarro tras el parto y la profesional procedía con la sutura, cuando la madre suplicaba por una ampolla para el dolor y la obstetra, incómoda, le respondía, “déjame hacer mi trabajo”.





Incluso, alertó la madre, que no había tijera para cortar el cordón umbilical, labor que realizó otra obstetra de Azapampa, que también llegó al domicilio.





LAMENTA. “Mi pareja estaba con dolores, si es que tenían una cama vacía por qué no se quedó aquí, un domicilio no es un lugar adecuado para traer a un bebé al mundo, yo pido que el personal de salud tenga más empatía con las gestantes y que no vuelva a ocurrir con otra paciente. Si mi madre y mi suegra no atienden el parto qué hubiera pasado”, exclamó Luis David Quispe, padre de la bebé, que se llama Briela.





El jefe de la microrred Chilca, Robert Quintanilla, manifestó que se conformó un comité que investigará el caso y, de hallarse responsabilidad, se asumirán las acciones administrativas.





Mencionó que el 3 de setiembre, la gestante acudió al centro de salud a las 4 de la mañana con dolores de parto y le hicieron la evaluación y, como recién estaba dilatando, estuvo en observación. A las 8 horas otra vez la evalúan y, como tenía 3 de dilatación y era primigesta, la enviaron a su casa, donde alumbró a u bebé.