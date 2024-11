Una noche de diversión al salir a bailar a una discoteca con su conviviente, se convirtió en una pesadilla al día siguiente, ya que, la joven mujer tuvo que recibir ayuda de su vecina para escapar del sujeto que la intentó ahorcar cuando se negó a mantener relaciones sexuales.

Ocurrió la mañana del ultimo domingo en uno de los predios ubicado en el jirón Comuneros y el pasaje Girasoles, en Huancayo, donde llegaron policías del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) Corazón Wanka y detuvieron a Erick Pool S.F.(38).

La víctima B.M.A.M.(23), contó que salió la noche anterior para bailar con su pareja, sin embargo al retornar al cuarto que alquilan, el sujeto intentó mantener relaciones sexuales con ella, proponiéndole tener un hijo juntos. Ante la negativa habría terminado golpeándola y tratando de estrangularla con ambas manos, hasta que ingresó una vecina quien la ayudó a escapar del lugar. “Que si no era de él (agresor), si no tenía un hijo con él, no sería de nadie”, fue lo que contó la víctima a los policías.

Erick Pool, se había encerrado dentro del cuarto. A la llegada de los agentes, tuvieron que forzar la puerta para ingresar y detenerlo, por el presunto delito de tentativa de feminicidio, en agravio de la joven de 23 años. Tras su traslado a la comisaría de Huancayo, fue derivado a la Divincri Huancayo.