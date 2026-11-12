El adolescente de 14 años sufrió graves lesiones tras caer desde una altura superior a cuatro metros mientras escapaba de un perro en La Oroya, provincia de Yauli. El menor permanece internado en una clínica de Huancayo y su familia afronta una deuda médica que supera los S/30 mil.

Según relató su madre, Vanesa Figueroa Rojas, el escolar había salido a recoger a su hermana menor cuando fue perseguido por un perro que anteriormente lo había mordido. Al intentar escapar, no advirtió un desnivel y cayó sobre los desmontes de una vivienda derruida.

Producto del accidente, sufrió fracturas en ambas piernas y quedó imposibilitado de movilizarse. Tras ser auxiliado con el vehículo de un vecino, fue llevado a un establecimiento de salud y posteriormente trasladado al hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Familia solicita apoyo para cubrir tratamiento

La madre señaló que, debido a la gravedad de las lesiones y a la demora prevista para una intervención quirúrgica en el hospital, decidió trasladar a su hijo a una clínica particular de Huancayo.

Los gastos por la atención médica, operaciones y recuperación ya superan los S/30 mil. Para afrontar parte de la deuda, la familia organizó una pollada con la que logró recaudar S/5 mil, monto que fue entregado al establecimiento.

Vanesa Figueroa, quien perdió a su esposo en un accidente de tránsito hace poco más de un año, solicita apoyo económico para cubrir los gastos pendientes y garantizar la continuidad del tratamiento de su hijo, quien aún necesita atención médica para recuperar la movilidad.

Quienes puedan ayudar con cualquier aporte, por pequeño que sea, al Yape 900 427 303, a nombre de Vanesa Figueroa.