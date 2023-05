Marta Palomino Aguirre una madre de familia que prestó servicios de alimentación a los obreros de puente Comuneros II, se encadenó en la puerta de contratista como medida de lucha para exigir el pago de s/ 6 mil soles que le deben desde el año pasado.

“Me encadeno para alzar mi voz de protesta, la señora Montes Dávila, es una mujer sin sentimientos, ella le está quitando el alimento a mis hijos” declaró la madre de familia.

Desde el octubre del año pasado la empresa S´GANA Servicios Integrales no le paga por el desayuno, almuerzo y cena que brindó a los obreros, según explica ella quedó en un acuerdo de remuneración con la señora Marisol Montes Dávila, representante de la empresa contratista.

“El pago era quincenal, a veces se demoraban 10 o 15 das en pagarme hasta que llegó el mes de octubre, la señora Marisol me dijo que me pagaría el 25 de octubre, después el 22 de diciembre y hasta el día de hoy ella no se ha vuelto a comunicar conmigo”, explicó Marta.

Mencionó que ante la falta de pago su negocio se ha visto afectado, ella tiene un restaurante y su capital se ha visto afectado por la falta de pago, por consiguiente, sus dos menores también se han visto perjudicadas. La madre de familia exige el pago y pide que los otros trabajadores que se encuentran en su misma situación salgan a protestar por la falta de pago.