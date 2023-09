El director del colegio Santa Isabel, Carlos Huamán dijo que enviará una carta a la Municipalidad Distrital de Viques, para que informen quien operaba el tobogan de la piscina de Mayopampa, y el porqué no se respetó el aforo que rebasa la capacidad. Esto luego que el último viernes un escolar de 14 años resultó grave y está en UCI tras un paseo escolar.

Cabe mencionar que el alumno Jair A.B. de 14 años. El día del paseo estaba en la piscina y se deslizó del tobogan en la piscina de Mayopampa en Viques y apenas en el agua otros compañeros le cayeron encima con todo el peso de su cuerpo le dañaron el riñón y el vaso, dijo su madre, Janet Baldeón.

Luego del golpe, el escolar del segundo grado de secundaria, se desmayó no tenía fuerza, tal es así que 3 compañeros los tuvieron que sacar de la piscina y lo colocaron a un costado, donde habría estado hasta media hora sin poder moverse.

El profesor a cargo le respondió a la madre, que no pudo entrar, ya no había pagado entrada para la piscina.

Luego de estar media hora recostado en la piscina lo llevaron al centro de salud de Viques, donde no había ni ambulancia y al final lo evacuaron en taxi al hospital El Carmen. “Pido que me apoyen, mi hijo tiene el riñón partido, estoy destrozada solo pido que me apoyen”, mencionó. El único consuelo que le dio el médico es que su riñón dejó de sangrar.

Diagnóstico

Un hematoma renal de grado 4, lesión esplénica, hemoperitoneo y anemia post traumática es el diagnóstico del escolar isabelino Jair, que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital El Carmen.

El director del hospital El Carmen, Luis Porras Gonzáles manifestó que se han hecho interconsultas por telemedicina con el hospital del Niño y el menor permanece estable. Aunque tienen una lesión al riñón, lo bueno es que su orina se muestra clara y no habría insuficiencia renal. Finalmente, acotó que el adolescente requiere de un monitoreo constante para que luego de la evaluación pueda ser dado de alta y volver a sus actividades.