“Me pateó en la cabeza, me jaloneó el cabello, me pegó con un cable, me agarró la mano y me quemó”, es el aterrador testimonio de una niña de solo 9 años que, unos minutos antes que llegaran los serenos del distrito de El Tambo a su vivienda, vivió el horror a manos de su propia madre.

Todo ocurrió en el Jr. Huaytapallana, donde los vecinos escucharon gritos pidiendo ayuda y alertaron a los agentes del patrullaje integrado (serenos y policías) de El Tambo en la provincia de Huancayo. Allí Fabiola Jacobin Pilco (31) los recibió y dijo que no pasaba nada, pero la niña, salió y los efectivos vieron su ano quemada.

La niña dijo que su madre la castigó utilizando un cable y propinándole patadas y no conforme con todo la iracunda fémina prendió su cocina y le quemó la mano derecha. La mujer en su defensa dijo que la niña agarró 120 soles y que lo que hizo fue un castigo. Los agentes la llevaron a la comisaría de El Tambo y a la niña al hospital El Carmen, donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado.