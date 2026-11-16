Un ciudadano terminó siendo víctima del robo de 10 mil soles y su vehículo, luego de conocer a una mujer por redes sociales. La víctima presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional en el distrito de El Tambo.

De acuerdo con el acta policial, el hecho se registró aproximadamente a las 21:00 horas. La víctima, identificada como Fredy Wilmer R.L.(37), relató que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el frontis de su domicilio, ubicado en la calle Real Colpa Baja s/n, en el distrito de Viques, en compañía de una mujer desconocida.

Ambos habrían estado a bordo del vehículo hurtado: un automóvil marca Toyota, modelo Yaris, con placa de rodaje BFC-019. Según el testimonio del agraviado, el contacto con la presunta involucrada se realizó a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Ramos Lazaro la describió como una persona de sexo femenino, de estatura alta, contextura gruesa, cabello lacio.

Los delincuentes le sustrajeron aproximadamente 10,000 soles en efectivo, así como dos teléfonos y su auto que luego fue abandonado sin autopartes en un paraje de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca.