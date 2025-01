Por Tik Tok vio que la solución a sus problemas sería un ritual de limpieza. Allí el “Ángel chamán del amor”, prometía cambiarte la suerte con una ‘limpia’. Confiada la joven RNC (19), acudió a la cita con el chamán y terminó siendo ultrajada. Lo que es peor, el curandero grabó el ultraje sexual y amenazó con enviar el video a su pareja.

Así comenzó la pesadilla para la joven que fue chantajeada sexualmente y en dos oportunidades tuvo que sufrir al abuso. El curandero le pidió dinero que la víctima le entregó hasta 4 veces y le volvió a pedir más. La agraviada fue a la Divincri para denunciar el chantaje. Así detuvieron a Rodrigo Reyes Vásquez (24) (a) “Chamán del amor”, cuando recibía 250 soles.

dinero. Ante los presuntos delitos de extorsión y violación sexual, policías de la Divincri montaron un operativo y cerca del Gobierno Regional de Junín, a las 5:45 de la mañana de ayer, capturaron a Rodrigo Reyes Vasquez (a) “El chaman del amor “.

La detención se dio, después que la agraviada, que era extorsionada desde el 22 de enero, le entregara el dinero. Los peritos de criminalística impregnaron los reactivos químicos para la revelación del delito en presencia de la fiscal Pilar Gutiérrez.

Al momento de su captura, “El Chamán” se puso nervioso. “Yo no estaba haciendo nada malo, me dio el dinero por hacerle un favor, es por un trabajo que ella me mandó hacer”, es lo que dijo ofuscado, mientras en su mano sostenía los 250 soles que le dio la víctima del chantaje que estaba al borde del llanto.