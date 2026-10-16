En estado inconsciente, intubado y con ventilador mecánico fue evacuado ayer al hospital Almenara, el policía municipal, Gavino Mayta Morales de 62 años. El sexagenario es el más grave de los 11 heridos, luego que un sujeto inescrupuloso, les arrojó gasolina que generó una llamarada de fuego, que los dejó quemados.

El gerente de la Red Asistencial de EsSalud Junín, Angel Sánchez, manifestó que el paciente tiene graves quemaduras en el rostro. Es por ello que requiere traslado al hospital Almenara, para un tratamiento más especializado.

sufren. A la salida, los familiares, pedían justicia y que no se liberé al varón intervenido y que habría arrojado la gasolina, y que también sufrió quemaduras en los brazos y espalda, por las cuales permanece internado. Además, pedían que los otros 3 policías municipales también sean evacuados a Lima, porque en el hospital Ramiro Prialé no habían gasas, ni cremas para los quemados.

“A mi hermano, no lo quieren trasladar a Lima, porque dicen que son heridas leves, pero les estamos mostrando como están, ellos lloran de dolor. Además aquí no hay gasas, no hay cremas, hemos buscado en las boticas de Huancayo y no encontramos, porque solo venden en Lima”, reclamo Lila Lazo, hermana del municipal Dany Lazo.

El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera rechazó las imputaciones a un trabajador municipal, donde pretendían decir que este habría arrojado la gasolina. Al contrario, el burgomaestre observó como el policía municipal, Gavino Mayta Morales, corrió herido luego que el fuego, le quemó el rostro y cuerpo. Ayer la autoridad estuvo gestionando en Lima, para que le habiliten una cama, al trabajador herido.

El gerente municipal de la comuna huanca, Joshelim Meza, manifestó que el procurador municipal y el asesor legal acudieron a la Divincri para interponer acciones legal contra el varón que arrojó la gasolina. Por el momento, la fiscal a cargo de la investigación, requirió la detención preliminar del varón. Además, se investiga por intento de homicidio. Los funcionarios, alcanzaron vídeos, donde se ve que agrede a los municipales con palos y piedras. y Luego sube al segundo piso de donde se aprecia que lanzan bombas molotov.

Asimismo, señaló que ningún trabajador municipal se trasladó al segundo piso para arrojar la gasolina. Aseguró que el personal de la comuna huanca, acudió a liberar el pasaje Casuarinas, con toda la documentación respectiva.

Acotó que para la diligencia se ofició a la policía con anterioridad. En total son 11 personas heridas, de los cuales 4 fueron dados de alta, 4 están hospitalizados, uno fue llevado a Lima.

En el documento que inicia las diligencias, del 14 de octubre, se menciona que el imputado Albert Enrique Escalante, es investigado por el presunto delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de Gavino Mayta Morales, Artur Espinoza Espinal, Dany Lazo Villanueva, Edson Espinoza Castro, Raúl Montes Balbín, José Luis Pariona Mendoza, José Luis Galarza Olivera y Edelon Crespo Palomino.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía, Patricia Pessoa Porras. Cuando la policía acudió al lugar de los hecho en pasaje Las Casuarinas y jirón Huancas, se presentó el asesor legal de la comuna huanca, Juan Chang Mallqui, a quien le habrían informado el investigado habría arrojado la gasolina.