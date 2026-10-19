Huancayo va a requerir una inversión de más de S/ 2,000 millones de soles para transformar su sistema de transporte hasta el 2045. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Provincial de Huancayo, contempla 48 intervenciones frente a un sistema que opera con más de 350 rutas autorizadas y 50 operadores, cuya superposición genera congestión y competencia por pasajeros.

Según los estudios del PMUS, el 58 % de los desplazamientos urbanos se realiza en transporte público y el 21 % a pie. Sin embargo, la velocidad vehicular en avenidas como Calle Real, Ferrocarril y Huancavelica puede caer entre 5 y 10 kilómetros por hora durante las horas punta, mientras que en puntos críticos del jirón Puno llega a 2.5 km/h. Entre 2021 y 2023, además, se registraron 89 siniestros viales que dejaron 97 fallecidos, más de la mitad por atropellos.

La cartera incluye el corredor de transporte rápido BRT Pilcomayo-Sapallanga, valorizado en S/ 215 millones, y el corredor Sicaya-Vilcacoto, con S/ 235 millones. También considera un Centro de Control y Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), cuya inversión asciende a S/ 261.59 millones, además de 115 kilómetros de ciclovías, semaforización inteligente, un sistema de recaudo interoperable y la renovación tecnológica de la flota vehicular, estimada en S/ 400 millones.

Proceso

El director de Fortalecimiento y Planificación de la Movilidad de Promovilidad del MTC, Abel Gallegos Choque, explicó que el plan busca reducir la congestión, los accidentes y los tiempos de viaje.

“Estamos hablando de una cartera de más de 2,000 millones de soles, proyectados en 20 años con la participación de distintas instancias de financiamiento”, precisó Gallegos Choque.

El funcionario destacó que la formulación del instrumento cuenta con el respaldo de la Unión Europea, a través del banco alemán de desarrollo KfW, debido a su orientación hacia una movilidad más sostenible y la reducción de los efectos del cambio climático.

El PMUS se encuentra en la etapa de exhibición y consulta pública, con un periodo de 30 días que culmina el 1 de noviembre de 2026. Luego de revisar y absolver las observaciones de la ciudadanía y las instituciones participantes, la meta es aprobar el documento mediante ordenanza municipal durante la primera semana de diciembre.

Uno de los desafíos será garantizar la continuidad del plan frente al próximo cambio de autoridades municipales. Al respecto, Gallegos Choque sostuvo que la propuesta busca contar con legitimidad y respaldo más allá de la gestión que la impulse.

“Ha habido una lógica de acompañamiento en todo el proceso para buscar tres cosas: la validación técnica, la validación social y la validación política, de manera que tengamos un instrumento consensuado”, manifestó.

Medidas

Mientras se gestionan los recursos para las obras de largo plazo, Promovilidad plantea iniciar los tranajos con medidas operativas que permitan aliviar la congestión en los sectores más críticos de la ciudad. Una de ellas es la puesta en marcha de proyectos piloto de carriles exclusivos para buses, además de mejoras en las intersecciones semaforizadas y acciones para reorganizar el transporte público.

“Trabajamos pilotos de ‘carril bus’: identificamos sectores que tengan alta congestión y desarrollamos estrategias para poder facilitar la velocidad del transporte urbano”, adelantó Gallegos Choque.

El plan también deberá abordar la vulnerabilidad de las vías ante las lluvias, el representante del MTC indicó que los proyectos de infraestructura deberán incorporar evaluaciones hidrológicas y soluciones de drenaje.