Las recientes precipitaciones registradas en la región Junín han puesto al descubierto graves deficiencias estructurales en planteles educativos, afectando directamente la salud y seguridad de decenas de escolares de nivel inicial y primaria, en los distritos de Chilca, en Huancayo y el centro poblado de Vicso, en Orcotuna, Concepción.

En Chilca

La tarde del último miércoles, una llovizna en el distrito de Chilca bastó para que la moderna infraestructura de la I. E. N° 435 “José Gálvez” terminara completamente inundada. El recinto, valorizado en más de 4 millones de soles, había sido inaugurado y entregado el mes de abril.

Sin embargo, los techos fallaron y el agua comenzó a filtrarse de manera alarmante y las maestras, en medio de la desesperación, colocaban baldes para contener la anegación.

“Mi hijo se ha enfermado de la gripe, porque siempre está filtrando el agua por las paredes. A pesar de que la infraestructura es nueva”, dijo una madre.

En Vicso

Un panorama aún más crítico se vive en el centro poblado de Vicso, la regidora de Orcotuna, Cinthia Gutiérrez Quinto, denunció que los techos de la institución educativa primaria local colapsaron, dejando en total vulnerabilidad a los menores.

Pese a que las autoridades distritales ya habían reportado y declarado en emergencia la infraestructura del plantel, hasta el momento no se han presentado representantes de la UGEL Concepción ni de la Dirección Regional de Educación Junín.

Son más de 70 niños que continúan expuestos al peligro inminente frente a la temporada de lluvias. La comunidad educativa exige una respuesta inmediata.