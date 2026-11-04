Padres de familia de la institución educativa Micaela Bastidas realizaron una protesta frente a la Municipalidad Distrital de El Tambo para exigir la culminación de una obra de techado que permanece inconclusa y que, según denunciaron, perjudica a 650 alumnas.

Los manifestantes señalaron que la infraestructura debió entregarse en octubre de 2025, con un presupuesto inferior al medio millón de soles. Sin embargo, aseguran que, pese al tiempo transcurrido, los trabajos todavía no han sido completados.

Ante esta situación, exigieron al alcalde distrital, Julio César Llalllico, cumplir con la culminación del techado de dos ambientes de la institución, especialmente ante la preocupación por las altas temperaturas y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Denuncian restricciones para utilizar espacios deportivos

Durante la protesta, los padres también denunciaron que algunos vecinos del sector de Covicentro estarían impidiendo que las estudiantes utilicen espacios deportivos públicos, lo que afecta el desarrollo de sus actividades físicas.

Según indicaron, el problema ya había sido abordado anteriormente por el alcalde, quien acudió al lugar para liberar los espacios y evitar que se realizaran cobros por su utilización. No obstante, los padres sostienen que las dificultades continúan. Por ello, solicitaron que se garantice el libre acceso a las instalaciones deportivas y se respete el derecho de las escolares a utilizarlas.

Exigen limpieza de calles cercanas al colegio

Otro de los reclamos está relacionado con la acumulación de residuos sólidos en las vías de acceso a la institución educativa. Los padres señalaron que constantemente encuentran grandes cantidades de basura en las calles por donde transitan las estudiantes.

Finalmente, pidieron a la Municipalidad de El Tambo atender sus demandas, concluir la infraestructura pendiente, garantizar el uso de los espacios deportivos y reforzar la limpieza pública en los alrededores del plantel.