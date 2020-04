Huancayo: Papas malogradas y verduras que se secan en mercado Mayorista

Unos 500 comerciantes del mercado mayorista (exMaltería Lima), están a punto de entrar en una crisis, esto luego que hace 6 días se cerró el acceso a las amas de casa al centro de abastos y solo pueden entrar los bodegueros acreditados.

Los mayoristas, ya no venden como antes y están perdiendo su capital de trabajo. Y prueba de ello, es que en los puestos de papas, hay toneladas del tubérculo que se esta poniendo verde o se malogra. Mientras que en la sección verduras, los tomates, limones, lechugas se secan y por eso ahora, tienen que rematar sus productos a las pocas personas que por casualidad pueden ingresar.





TESTIMONIOS. “La papa se pone verde y se malogra, aquí no ingresan las amas de casa y ya no vendo ni un saco de papa, antes vendía 30 a 40 sacos y hoy ni 10 kilos vendí, me estoy yendo a la quiebra, hay mucha pérdida para nosotros, son muy pocos los bodegueros que compran y nosotros estamos perdiendo todo nuestro capital”, mencionó la comerciante Julia Ramos que con lágrimas, lamenta la difícil situación que atraviesan.

Luis Melchor Ruiz, antes vendía hasta 110 pollos en su puesto, pero ahora solo expende apenas 20 pollos, ya los bodegueros no compran mucho, pese a que el kilo en el mayorista está a 4 soles, pero en las bodegas el kilo venden a 6 y 7 soles, perjudicando la economía familiar.

Por su parte, César de la Cruz, lamentó que mientras, los puestos no tienen compradores, en las afueras del Estadio Huancayo, los ambulantes venden aglomerados, expuesto al sol u al polvo y sin el mayor control sanitario.

Allí no hay separación de puestos y la mayoría vende en el suelo. Comentó que los bodegueros ingresan a comprar hasta las 9 de la mañana y luego el mercado luce vacío. Por eso pidió flexibilidad para que se permita el ingreso de amas de casa, en grupos ordenados.