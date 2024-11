El pasado domingo 03 de noviembre por el sector de Las Lomas, en el distrito de Chilca, una niña fue atacada por un perro que terminó desfigurándole el rostro, debido a la gravedad de la lesión fue internada en el hospital El Carmen. La propietaria del perro es la consejera de la región Junín, Kelly Flores, quien está asumiendo todos los gastos que demande la recuperación de la menor.

Lo que califica la madre de la menor como un accidente, ocurrió cuando sus dos hijos estaban yendo a sacar copias, en el transcurso la puerta de una vivienda se abrió para que salga un carro y es cuando el perro atacó a la niña. Según testimonio de la madre, la consejera primero llevó a la niña a una clínica, sin embargo, terminó internada en el hospital Carmen donde le realizaron una cirugía.

“Ella me esta apoyando hasta con los pasajes, si me esta apoyando, no me deja de lado, dijo que iba estar conmigo hasta el último”, declaró la madre en el medio de comunicación Notiwanka, sobre la responsabilidad de la consejera Kelly Flores. No obstante, sus menores hijos sufrieron daños emocionales y psicológicos por lo que solicita ayuda, además la familia no viene pasando por un buen momento ya que, hace unos días el tío de los menores sufrió una quemadura en la cara lo que demandó de un gasto fuerte para ellos.